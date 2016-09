Die Sport-HÃ¶hepunkte am Mittwoch, 7. September 2016

Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 7. September 2016

erschienen am 07.09.2016



Zweieinhalb Wochen nach dem Ende der Olympischen Spiele beginnen in Rio de Janeiro die Paralympics. Bis zum 18. September finden in 23 Sportarten 528 Wettbewerbe statt. Das deutsche Team ist mit 155 Sportlern in Rio vertreten, darunter fast alle Sieger der Paralympics 2012 in London.

Die deutschen Basketballer treffen zum Abschluss der Hinrunde in der EM-Qualifikation in Oberhausen (19.30 Uhr) auf die Niederlande. Mit einem weiteren Sieg würde das unbesiegte DBB-Team dem EM-Ticket ein gutes Stück näher kommen.