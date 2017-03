Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 8. März 2017

erschienen am 08.03.2017



Borussia Dortmund will in der Champions League in das Viertelfinale einziehen. Doch die Lage vor dem Achtelfinal-Rückspiel gegen Benfica Lissabon ist knifflig: Das Hinspiel verlor der BVB mit 0:1 in Lissabon. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Die letzten Formel-1-Testfahrten in Barcelona werden fortgesetzt. In der Vorwoche hatten Mercedes und Ferrari die Bestzeiten gesetzt. In dieser Woche ist erstmals auch Sauber-Pilot Pascal Wehrlein dabei.

Die SG Flensburg-Handewitt und die Rhein-Neckar Löwen sind bereits für das Champions-League-Achtelfinale qualifiziert. Für Flensburg geht es im letzten Gruppenspiel gegen die Kadetten Schaffhausen ebenso wie für die Löwen gegen das ungarische Team Pick Szeged allerdings noch um die Ermittlung des abschließenden Tabellenplatzes und die damit verbundene Ausgangslage vor dem Achtelfinale. Anpfiff in Flensburg ist um 18.30 Uhr. In Mannheim geht es um 20.45 Uhr los.