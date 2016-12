Die Sport-Höhepunkte am Montag, 12. Dezember

erschienen am 12.12.2016



FUSSBALL: Bayern München und Bayer Leverkusen müssen sich bei der Auslosung der Champions-League-Achtelfinals auf einen schweren Gegner gefasst machen. Als Zweite ihrer Vorrundengruppen bekommen beide Vereine einen Gruppensieger zugelost. Borussia Dortmund kann als Sieger der Gruppe F auf einen leichteren Gegner hoffen, könnte jedoch auch auf Paris St. Germain oder Manchester City treffen. Die Auslosung beginnt um 12.00 Uhr, eine Stunde später werden die Paarungen für die erste K.o.-Runde der Europa League gezogen. Dann erhalten auch Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach ihre Gegner.

HANDBALL: Im zweiten Spiel der EM-Hauptrunde treffen die deutschen Handballerinnen auf Spanien. Nach dem starken Auftritt beim 26:19-Sieg gegen Serbien am Samstag kann die Auswahl des Deutschen Handballbundes ab 16.15 Uhr einen entscheidenden Schritt Richtung Halbfinale machen. Bei einem Sieg hätte das Team von Trainer Michael Biegler das Weiterkommen in der abschließenden Partie gegen Gastgeber Schweden in den eigenen Händen.