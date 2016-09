Die Sport-HÃ¶hepunkte am Montag, 19. September 2016

Die Sport-Höhepunkte am Montag, 19. September 2016

erschienen am 19.09.2016



Nach der Trennung von Trainer Viktor Skripnik stellt Fußball-Bundesligist Werder Bremen Interimstrainer Alexander Nouri vor. Der Tabellenletzte Bremen hatte am Samstag 1:4 bei Borussia Mönchengladbach verloren und die vierte Pflichtspielpleite in Serie hinnehmen müssen. Am 25. Oktober 2014 hatte Skripnik die Werder-Profis als Trainer und Nachfolger von Robin Dutt übernommen.

Nach dem überraschenden 3:0-Sieg gegen die USA spielen die deutschen Eishockey-Nationalspieler um Jungstar Leon Draisaitl mit der Europa-Auswahl im World Cup of Hockey in Toronto am Montag am zweiten Spieltag gegen die tschechische Auswahl. Diese hatte am Sonntag 0:6 gegen Top-Favorit und Olympiasieger Kanada verloren. Die beiden Ersten der Vierergruppe erreichen das Halbfinale des von der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL und der Spielergewerkschaft NHLPA ausgerichtete Turniers. Spielbeginn ist um 21.00 Uhr.