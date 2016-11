Die Sport-Höhepunkte am Montag, 21. November

Zum Abschluss des 13. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga kommt es zum Krisenduell zwischen den Traditionsklubs 1860 München und dem 1. FC Kaiserslautern. Für beide Teams wäre ein Sieg ein dringend benötigter Befreiungsschlag im Abstiegskampf, ein Remis nützt keinem der beiden Mannschaften. Anpfiff in München ist um 20.15 Uhr.

Bei der Schach-WM in New York kommt es zum achten Duell zwischen Titelverteidiger Magnus Carlsen und seinem russischen Herausforderer Sergei Karjakin. In den ersten Partien hatte sich das Duo ein Duell auf Augenhöhe geboten. Spielbeginn ist um 20.00 Uhr MEZ.