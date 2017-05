Die Sport-Höhepunkte am Montag, 22. Mai 2017

erschienen am 22.05.2017



Fed-Cup-Spielerin Julia Görges greift beim WTA-Turnier in Nürnberg erstmals ins Geschehen ein. Die 28-Jährige trifft in Runde eins auf die Japanerin Nao Hibino, gegen die sie die beiden bisherigen Duelle gewonnen hatte. Ebenfalls im Einsatz ist Tatjana Maria. Insgesamt gehen beim Nürnberger Versicherungs Cup sieben deutsche Spielerinnen an den Start, darunter auch die an Nummer vier gesetzte Stuttgart-Siegerin Laura Siegemund.

Im Finale der A-Junioren-Bundesliga treffen die Nachwuchsmannschaften der Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und Bayern München aufeinander. Anpfiff im Dortmunder Signal Iduna Park ist um 19.30 Uhr. Im Aufgebot der Bayern steht Felix Götze, jüngerer Bruder von Weltmeister Mario Götze.