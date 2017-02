Die Sport-Höhepunkte am Montag, 27. Februar 2017

erschienen am 27.02.2017



Am Montag gehen die neuen Formel-1-Boliden in Barcelona erstmals in diesem Jahr zu Testfahrten auf die Strecke. Der große Favorit in dieser Saison ist der dreimalige Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes. Red Bull mit Supertalent Max Verstappen und Ferrari um den viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel gelten als ärgste Widersacher.

Im Kellerduell treffen um 20.15 Uhr der FC St. Pauli und der Karlsruher SC zum Kellerduell aufeinander. Die Hamburger befinden sich nach zuletzt drei Spielen ohne Niederlage im Aufwind, stehen aber immer noch auf dem 17. Tabellenplatz, während beim KSC die Verpflichtung des ehemaligen Bundesliga-Trainers Mirko Slomka schon verpufft zu sein scheint. Die Badener kassierten zuletzt zwei Niederlagen in Folge und sind mit 18 Zählern punktgleich mit den Norddeutschen.