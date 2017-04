Die Sport-Höhepunkte am Montag, 3. April 2017

erschienen am 03.04.2017



FUSSBALL: Beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach steht am Montag die Jahreshauptversammlung auf dem Programm. Die Mitglieder dürfen sich nach der Vertragsverlängerung von Sportdirektor Max Eberl im Kontrast zur sportlich mäßigen Lage auf eine positive Bilanz freuen.

EISHOCKEY: Das deutsche Team will bei der Eishockey-WM der Frauen in Plymouth am Montag zum Vorrunden-Abschluss ihren schon sicheren Viertelfinaleinzug mit dem dritten Sieg krönen. Gegen die Schweiz darf sich die Mannschaft von Bundestrainer Benjamin Hinterstocker nach den Überraschungserfolgen gegen Schweden und Tschechien aber auch eine Niederlage erlauben, um als Gewinner der Gruppe B in die Runde der besten Acht einzuziehen.

RADSPORT: Die Radprofis sind ab Montag bei der Baskenland-Rundfahrt gefordert. Mehrere Stars nutzen die einwöchige Tour durch die spanische Region zu einer ersten Formüberprüfung für die großen Rundfahrten in den kommenden Monaten wie den Giro d'Italia und natürlich die Tour de France. Das erste Teilstück führt das Peloton von Pamplona über 153,2 km nach Sarriguren.