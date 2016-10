Die Sport-Höhepunkte am Montag, 31. Oktober 2016

erschienen am 31.10.2016



Zum Abschluss des elften Spieltags der 2. Bundesliga hat ab 20.15 Uhr der FC St. Pauli den 1. FC Nürnberg zu Gast. Das Schlusslicht aus Hamburg, seit sechs Spielen ohne Sieg und zuletzt mit vier Niederlagen in Serie, muss dringend punkten, um nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren. Nürnberg hat sich nach dem Fehlstart in die Saison mit zuletzt vier Siegen in Folge deutlich nach oben gearbeitet.

In Paris beginnt das letzte ATP-Masters-Turnier der Saison 2016. Im Palais Omnisports werden auch die letzten Tickets für das ATP-Finale ab dem 13. November in London vergeben. Deutsche Profis am Start sind Philipp Kohlschreiber und Mischa Zverev, Nummer eins der Setzliste ist der Serbe Novak Djokovic.