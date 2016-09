Die Sport-HÃ¶hepunkte am Montag, 5. September 2016

Die Sport-Höhepunkte am Montag, 5. September 2016

Einen Tag nach der DFB-Elf starten am Montag unter anderem Spanien und Italien in die Qualifikation zur WM 2018 in Russland. Während die Spanier vor einer Pflichtaufgabe gegen Fußball-Zwerg Liechtenstein stehen, reisen die Italiener nach Israel. Daneben geht es außerdem für Österreich zum Auftakt in Tiflis gegen Georgien, in Zagreb kommt es zum Duell zwischen Kroatien und der Türkei.

Die US-Open gehen in die zweite Woche. Im Achtelfinale des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres kommt es am Montag unter anderem zum Duell zwischen dem Olympiazweiten Juan Martin del Potro aus Argentinien und dem österreichischen Newcomer Dominic Thiem. Außerdem im Einsatz: Olympiasieger Andy Murray, der auf den Bulgaren Grigor Dimitrow trifft und bei den Frauen die Weltranglistenerste Serena Williams, die es in der Runde der letzten 16 mit der Kasachin Jaroslawa Schwedowa zu tun bekommt.