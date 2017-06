Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 03. Juni 2017

erschienen am 03.06.2017



Real Madrid gegen Juventus Turin, Toni Kroos gegen Sami Khedira: Die beiden Fußball-Weltmeister stehen beim Champions-League-Finale in Cardiff im Mittelpunkt. Während Real um Superstar Cristiano Ronaldo, Kroos und Co. eine historische erfolgreiche Titelverteidigung anstrebt, träumt Turins Torhüter-Legende Gianluigi Buffon davon, erstmals den Henkelpott zu gewinnen. Um 20.45 Uhr pfeift der deutsche Schiedsrichter Felix Brych das Endspiel an.

Beim Kampf um Europas Klub-Krone im Handball schaut die vermeintlich "beste Liga der Welt" erstmals in die Röhre - nur Uwe Gensheimer hält die deutsche Fahne hoch. Der Kapitän der Nationalmannschaft ist beim Final Four der Champions League in Köln der einzige deutsche Akteur. Die drei Bundesligisten waren erstmals in der achtjährigen Geschichte des Finalturniers vorzeitig ausgeschieden. Mit dem französischen Meister und Pokalsieger Paris St. Germain geht es für Gensheimer ab 15.15 Uhr gegen den ungarischen Rekordmeister Telekom Veszprem, am Abend folgt die Partie zwischen HC Vardar Skopje aus Mazedonien und dem FC Barcelona.

Carina Witthöft steht bei den French Open in Paris vor eine harten Prüfung. Die letzte im Turnier verbliebene Deutsche trifft auf die tschechische Titelanwärterin Karolina Pliskova und könnte mit einem Sieg erstmals ins Achtelfinale eines Majors einziehen. Hochspannung verspricht auch die Partie zwischen dem Weltranglistenersten Andy Murray und dem ehemaligen US-Open-Sieger Juan Martin del Potro. Es ist zugleich die Neuauflage des olympischen Endspiels von Rio 2016, das Murray gewonnen hatte.

Meister Pittsburgh Penguins strebt der erfolgreichen Titelverteidigung in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL entgegen. Nach den ersten beiden Finalspielen gegen die Nashville Predators führen die Penguins, die bislang ohne den angeschlagenen Deutschen Tom Kühnhackl auskamen, in der best-of-seven-Serie mit 2:0. In der Nacht zu Sonntag steht Spiel drei an, allerdings erstmals in Tennessee. Dort wollen die Predators, die ihre erste Finalserie überhaupt spielen, zurückschlagen.