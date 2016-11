Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 12. November 2016

erschienen am 12.11.2016



Formel-1-Pilot Nico Rosberg hofft im Kampf um seinen ersten Weltmeistertitel auf die bestmögliche Ausgangsposition. Im Qualifying für das vorletzte Saisonrennen in Sao Paulo peilt der Wiesbadener die Pole an und will unbedingt seinen Mercedes-Teamkollegen und einzigen Titelkonkurrenten Lewis Hamilton hinter sich lassen. Los geht es um 17.00 Uhr.

Für Lena Dürr und fünf weitere deutsche Skirennläuferinnen steht der erste Weltcup-Slalom der neuen Saison an. Im finnischen Levi dürfte Dürr einen Platz im Bereich der Top 20 anpeilen. Ebenfalls dabei sind Christina Geiger, Marlene Schmotz, Marina Wallner, Maren Wiesler und Elisabeth Willibald. Der erste Durchgang beginnt um 10.00 Uhr.

Die Europa-Qualifikation für die Fußball-WM 2018 in Russland wird mit neun Spielen fortgesetzt. Unter anderem trifft der frühere Weltmeister Spanien zu Hause auf Mazedonien, der viermalige Titelgewinner Italien steht in Liechtenstein vor einer vermeintlich leichten Aufgabe. Beide Spiele beginnen um 20.45 Uhr.