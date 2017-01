Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 14. Januar 2017

erschienen am 14.01.2017



Bayern München ist die große Attraktion beim Telekom Cup in Düsseldorf. Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti trifft zum Auftakt auf den gastgebenden Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Der Gewinner des Spiels über 45 Minuten zieht ins Finale um 18.45 Uhr ein, zuvor wird der Gegner im Bundesligaduell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FSV Mainz 05 ermittelt.

Laura Dahlmeier und Co. wollen beim Heimweltcup in Ruhpolding ein weiteres deutsches Highlight setzen. Die Partenkirchnerin gehört im Sprint ab 14.30 Uhr zum engsten Favoritenkreis und will mit ihrem siebten Podestplatz des Winters auch das Gelbe Trikot der Führung im Gesamt-Weltcup von der Tschechin Gabriela Koukalova zurückerobern.

Markus Eisenbichler ist der aussichtsreichste deutsche Skispringer beim Weltcup im polnischen Wisla. Der Siebte der Vierschanzentournee führt ein sechsköpfiges DSV-Aufgebot an, zu dem Severin Freund nicht gehört. Der Weltmeister wird nach seinem überwundenen grippalen Infekt erst später in den Weltcup zurückkehren. Der Wettbewerb beginnt um 16.00 Uhr.