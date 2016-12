Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 17. Dezember

erschienen am 17.12.2016



Nach dem überraschenden Rauswurf des bisherigen Trainers Dirk Schuster gibt Interimscoach Manuel Baum am 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach sein Debüt für den FC Augsburg. Gleichzeitig will RB Leipzig ab 15.30 Uhr gegen Hertha BSC zumindest bis Sonntag erneut die Tabellenführung übernehmen. Im Topspiel ab 18.30 Uhr kämpft der VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt weiterhin gegen den freien Fall in den Keller. Zuvor spielt außerdem Schalke 04 beim SC Freiburg, der FSV Mainz 05 empfängt den Hamburger SV und der 1. FC Köln gastiert bei Werder Bremen.

Nach dem schwachen Auftritt im Sprint von Nove Mesto wollen sich die deutschen Biathleten in der Verfolgung steigern. Ex-Weltmeister Arnd Peiffer startet von Rang elf und hofft auf einen Platz unter den besten Zehn. Favorit ist ab 15.00 Uhr wieder einmal der französische Dominator Martin Fourcade, der am Donnerstag bereits triumphiert hatte. Ab 17.30 Uhr gehen die Frauen um Verfolgungsweltmeisterin Laura Dahlmeier in die Loipe.

Der ehemalige Kombinierer Markus Eisenbichler überzeugte am vergangenen Wochenende mit Platz drei im Einzel von Lillehammer und ist auch am Samstag beim Springen in Engelberg die größte Hoffnung der deutschen Mannschaft. Weltmeister Severin Freund kämpft ab 16.00 Uhr nach einem elften und einem 26. Platz in Lillehammer um seine Form.