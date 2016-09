Die Sport-HÃ¶hepunkte am Samstag 17. September 2016

Die Sport-Höhepunkte am Samstag 17. September 2016

erschienen am 17.09.2016



Am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Bayern-Derby. Rekordmeister Bayern München empfängt ab 15.30 Uhr den FC Ingolstadt und kann die Tabellenführung ausbauen. Für Vize-Meister Borussia Dortmund geht es nach der 0:1-Pleite in Leipzig gegen Darmstadt 98. Um den ersten Punkt in der aktuellen Spielzeit kämpft derweil Werder Bremen ab 18.30 Uhr bei Borussia Mönchengladbach.

Mercedes-Pilot Nico Rosberg möchte sich beim Qualifying zum Großen Preis von Singapur eine gute Ausgangspostion für das Rennen am Sonntag sichern. Im Training hatte Rosberg am Freitagmorgen noch einen Unfall gebaut hatte, fuhr am späten Abend unter Flutlicht aber die schnellste Runde und verwies Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen auf Rang zwei. Rosberg liegt in der WM-Wertung nur zwei Punkte hinter seinem Teamkollegen Lewis Hamilton. Das Qualifying startet um 15.00 Uhr.

Für die deutschen Basketballer geht es um alles oder nichts. Die Manschaft von Bundestrainer Chris Fleming muss das letzte EM-Qualifikationsspiel in Leiden gegen Gastgeber Niederlande gewinnen, um sich das Ticket für die EM 2017 zu sichern. Derzeit ist Deutschland Zweiter hinter den Niederländern, die das Hinspiel gewonnen hatten. Das Spiel beginnt um 19.00 Uhr.