Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 22. April 2017

erschienen am 22.04.2017



Die Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und Bayern München sind nach dem Aus in der Champions League wieder im Alltag gefordert. Die Dortmunder treten im Topspiel bei Borussia Mönchengladbach an (18.30 Uhr), die Bayern fordern Mainz 05 in der heimischen Arena (15.30 Uhr/alle bei Sky). Packend wird es aber vor allem im Abstiegskampf, denn das abgeschlagene Schlusslicht Darmstadt 98 kann beim ebenfalls gefährdeten Hamburger SV endgültig absteigen. Zudem sind aus dem Tabellenkeller der VfL Wolfsbrug (bei Hertha BSC), der FC Ingolstadt (gegen Werder Bremen) und der FC Augsburg (bei Eintracht Frankfurt) im Einsatz.

Supermittelgewichtler Arthur Abraham hat im WBO-Ausscheidungsduell am Samstag (22.30 Uhr/MDR) wohl zum letzten Mal die Chance auf einen WM-Kampf. Dafür muss "König Arthur" allerdings den Münchner Robin Krasniqi besiegen. Andernfalls droht Abraham, dessen Trainer Ulli Wegner am kommenden Mittwoch 75 Jahre alt wird, das Karriereende.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft geht in die heiße Phase vor der Heim-WM. Bundestrainer Marco Sturm kann in den beiden harten Prüfungen gegen Tschechien am Samstag (16.00 Uhr) in Nürnberg und Sonntag (16.45 Uhr/beide Sport1) endlich wieder auf seine NHL-Stars wie Tobias Rieder zurückgreifen. In zwei Wochen (5. Mai) wird es für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) im Auftaktspiel gegen die USA ernst.