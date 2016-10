Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 22. Oktober 2016

erschienen am 22.10.2016



Die Münchner Mini-Krise gilt zwar als beendet, doch am Samstag (17.30 Uhr/Sky) hat Bayern München am achten Spieltag der Bundesliga seinen Angstgegner Borussia Mönchengladbach zu Gast. Keine der letzten vier Liga-Partien gewannen die Bayern, Gladbach holte achte Punkte. Lässt die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti wieder Punkte liegen, droht dem erfolgsverwöhnten Titelverteidiger gar der Verlust der Tabellenspitze. In weiteren Bundesliga-Partien treffen Bayer Leverkusen und 1899 Hoffenheim aufeinander, der Tabellenzweite 1. FC Köln ist beim Vierten Hertha BSC zu Gast, Schlusslicht Ingolstadt empfängt Vizemeister Borussia Dortmund und der FC Augsburg reist zum Aufsteiger SC Freiburg. Valerien Ismael gibt beim VfL Wolfsburg gegen Darmstadt 98 sein Trainerdebüt.

Für die ehemalige Nationalspielerin Steffi Jones steht am Samstag (14.45 Uhr/ZDF) im Spiel gegen Österreich in Stuttgart ihr Heimdebüt als Bundestrainerin der deutschen Fußballerinnen an. Mit den Tests gegen Österreich und drei Tage später gegen den EM-Gastgeber Niederlande fällt der Startschuss für die Vorbereitung auf die Endrunde.

Für die beiden Mercedes-Piloten Nico Rosberg und Lewis Hamilton steht beim Qualifying (20.00 Uhr) für den Großen Preis der USA in Austin viel auf dem Spiel. Sie sind die einzigen verbliebenen Kandidaten im Rennen um den Weltmeistertitel. Hamilton muss bei einem Sieg Rosbergs mindestens Zweiter werden, um nicht eventuell schon in der darauffolgenden Woche in Mexiko als endgültiger Verlierer dazustehen.