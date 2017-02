Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 25. Februar 2017

erschienen am 25.02.2017



In den Samstagnachmittag-Spielen des 22. Spieltages der Fußball-Bundesliga ist das Führungstrio komplett im Einsatz. Spitzenreiter und Meister Bayern München will dabei im Nord-Süd-Evergreen gegen den Hamburger SV seinen Vier-Punkte-Vorsprung auf Verfolger RB Leipzig mindestens erhalten, während die Sachsen gleichzeitig außer auf einen Sieg gegen den 1. FC Köln auf einen neuerlichen Punktverlust der Münchner hoffen. Der schon etwas abgeschlagene Vizemeister Borussia Dortmund strebt unterdessen auf dem Weg in die Champions League bei Aufsteiger SC Freiburg eine Festigung wenigstens seines dritten Platzes an. Im Abstiegskampf steht Schlusslicht Darmstadt 98 gegen den FC Ausgburg unter Druck.

Bei der nordischen Ski-WM in Lahti ist Skispringer Andreas Wellinger in den drei Entscheidungen am Samstag die größte Medaillenhoffnung des deutschen Teams. Im Einzelspringen von der Normalschanze gehört der Ruhpoldinger nach seinen starken Leistungen der vergangenen Wochen mit Vierschanzentournee-Sieger Kamil Stoch und dem Österreicher Stefan Kraft zu den Favoriten auf eine Podiumsplatzierung. In den vorherigen Skiathlon-Rennen der Frauen über 15 km und Männer über 30 km dagegen sind die deutschen Langläufer lediglich Außenseiter.

Bei der Bob-WM in Königssee stehen am Samstag dei ersten beiden Läufe im Vierer auf dem Programm. Zu den ersten Anwärtern auf den Titelgewinn bei der Entscheidung am Sonntag gehört der Stuttgarter Johannes Lochner.