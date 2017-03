Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 25. März 2017

Ex-Europameister Niederlande mit Bayern-Superstar Arjen Robben, EM-Champion Portugal mit Weltfußballer Cristiano Ronaldo sowie Griechenland mit dem deutschen Trainer Michael Skibbe stehen am Samstag in der WM-Qualifikation jeweils vor schweren Aufgaben. Am fünften Spieltag der Europa-Ausscheidung müssen diese drei Teams als jeweilige Zweite ihrer Gruppen zusehen, dass sie im Rennen um die Tickets für die Endrunde 2018 in Russland nicht den Anschluss verlieren. Die Niederlande spielen in der Gruppe A in Bulgarien. In Gruppe B streiten sich der Tabellenzweite Portugal und der -dritte Ungarn mit seinem deutschen Trainer Bernd Storck im Verfolgerduell um wichtige Punkte. Im Topspiel der Gruppe H empfängt Spitzenreiter Belgien den Zweiten Griechenland.

Tag der Wahrheit in der Königsklasse: Im ersten Qualifying der Saison beim Großen Preis von Australien in Melbourne wird sich zeigen, ob Mercedes mit Ex-Weltmeister Lewis Hamilton weiter das Maß aller Dinge ist. Oder kann Ferrari-Star Sebastian Vettel die Dominanz der Silberpfeile beenden? Die Jagd auf die Tagesbestzeit beginnt um 7.00 Uhr MEZ.

Endspurt im Skisprung-Weltcup: Am vorletzten Tag der Saison findet im slowenischen Planica ein Mannschafts-Fliegen statt. Die deutschen Adler um Andreas Wellinger kämpfen dabei gegen die Fortsetzung einer langen Durststrecke - zuletzt gab es am 18. März 2000 ebenfalls in Planica einen DSV-Sieg in einem Team-Wettkampf von einer Flugschanze. Los gehen soll es auf der Letalnica um 10.00 Uhr.