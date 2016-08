Die Sport-HÃ¶hepunkte am Samstag, 27. August 2016

Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 27. August 2016

erschienen am 27.08.2016



In der Fußball-Bundesliga steht nach dem Saisoneröffnungsspiel am Samstag die Fortsetzung des ersten Spieltages auf dem Programm. Das größte Interesse gilt dabei dem Topspiel zwischen den Champions-League-Teilnehmern Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen ab 18.30 Uhr. In den Nachmittagsspielen trifft Trainer Thomas Tuchel mit Vizemeister Borussia Dortmund auf seinen Ex-Klub FSV Mainz 05. Schalke 04 als zweiter Europa-League-Starter neben Mainz gastiert bei Eintracht Frankfurt. In den weiteren drei Begegnungen treten der FC Augsburg gegen den VfL Wolfsburg, der Hamburger SV gegen den FC Ingolstadt und der 1. FC KÖln gegen Darmstadt 98 an.

Beim Großen Preis von Belgien in Spa tritt die Formel-1-WM nach der Sommerpause in ihre entscheidende Phase. Im internen Mercedes-Duell mit dem britischen Titelverteidiger und Spitzenreiter Lewis Hamilton und Vizeweltmeister Nico Rosberg aus Wiesbaden bietet sich dem Herausforderer beim Qualifying ab 14 Uhr eine große Chance: Denn sein zuletzt in sechs von sieben Rennen erfolgreicher Rivale von der Insel wird aufgrund einer 30-Plätze-Strafe aus den hinteren Reihen starten müssen, sodass Rosberg sich durch die Pole Position auch beste Aussichten auf eine Reduzierung seines Rückstands von momentan 19 Punkten verschaffen würde.