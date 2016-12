Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 3. Dezember

erschienen am 03.12.2016



Das Überraschungsteam RB Leipzig trifft im Topspiel des 13. Spieltags der Fußball-Bundesliga auf Schalke 04. Der Aufsteiger hat in dieser Saison noch keine Niederlage kassiert, Schalke ist seit sieben Ligapartien und insgesamt zwölf Pflichtspielen ungeschlagen. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Bereits ab 15.30 Uhr kommt es zu den Begegnungen Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen - SC Freiburg, VfL Wolfsburg - Hertha BSC, Werder Bremen - FC Ingolstadt und 1899 Hoffenheim - 1. FC Köln.

In der spanischen Primera Division kommt es erstmals in dieser Saison zum Clasico zwischen den Fußball-Großmächten FC Barcelona und Real Madrid. Barca hat vor dem 14. Spieltag sechs Punkte Rückstand zu Spitzenreiter Real und steht gehörig unter Druck. Los geht es bereits um 16.15 Uhr.

Bei der 13. Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes in Magdeburg wird unter anderem über die umstrittene Spitzensportreform abgestimmt. Nach Angaben von DOSB-Präsident Alfons Hörmann haben die Spitzensportverbände ein positives Votum signalisiert. Hörmann geht angeschlagen in seine dritte Vollversammlung als DOSB-Chef.

Im Wintersport steht eine ganze Reihe von Weltcups an. Unter anderem tragen die Biathleten in Östersund Sprints aus, die nordischen Kombinierer treten in Lillehammer zum Einzel an. Beim Heim-Weltcup in Klingenthal steht ein Team-Wettbewerb der Skispringer auf dem Programm, die alpinen Skirennläufer kämpfen in Val d'Isère bei einer Abfahrt um Punkte, die Frauen in Lake Louise.