Die Sport-HÃ¶hepunkte am Samstag, 8. Oktober 2016

Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 8. Oktober 2016

erschienen am 08.10.2016



Weltmeister Deutschland greift im zweiten Spiel der Qualifikation zur Fußball-WM 2018 in Russland nach dem zweiten Sieg. Vier Wochen nach dem überzeugenden 3:0 zum Auftakt in Norwegen ist Tschechien der Gegner des Teams von Bundestrainer Joachim Löw. Das Spiel im Hamburger Volksparkstadion wird um 20.45 Uhr angepfiffen.

Dem fünftletzten Lauf der Formel-1-Saison kommt womöglich vorentscheidende Bedeutung im Kampf um die Fahrer-WM zu. Gewinnt Mercedes-Pilot und WM-Spitzenreiter Nico Rosberg den Großen Preis von Japan in Suzuka, kann sein Teamrivale Lewis Hamilton seinen Titel nicht mehr aus eigener Kraft verteidigen. Im Qualifying am Samstag ab 8.00 Uhr kann Rosberg den Grundstein legen.

Titelverteidiger Jan Frodeno ist der große Favorit bei der 40. Auflage des legendären Ironman auf Hawaii. Als größer Rivale des gebürtigen Kölners bei der Langstrecken-Weltmeisterschaft gilt der Knittlinger Sebastian Kienle. Die Tortur auf der Vulkaninsel über 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen beginnt um 19.00 Uhr.

Beim Olympic Summit in Lausanne legt die olympische Familie die Grundzüge ihres neuen weltweiten Anti-Doping-Kampfes fest. Es geht um nicht weniger als die Zukunft der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA, die sich seit dem Doping-Skandal in Russland einen hartnäckigen Streit mit dem Internationalen Olympischen Komitee liefert. Ab 14.30 Uhr sollen die Ergebnisse auf einer Pressekonferenz verkündet werden.