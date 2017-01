Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 1. Januar 2017

erschienen am 01.01.2017



Bei der zweiten Station der Vierschanzentournee stehen die deutschen Skispringer um Weltmeister Severin Freund nach dem mäßigen Auftakt in Oberstdorf unter Druck. Das traditionelle Neujahrsspringen auf der Olympiaschanze von Garmisch-Partenkirchen beginnt um 14.00 Uhr.

Im schweizerischen Münstertal geht die 11. Tour de Ski in die zweite Runde. Nach den Sprintrennen vom Silvestertag stehen zwei Massenstart-Wettbewerbe auf dem Programm. Die Frauen gehen um 13 Uhr über 5 km an den Start, die Männer sind ab 16 Uhr über die doppelte Distanz an der Reihe.

Bei der Darts-WM in London geht es um den Einzug ins Finale. Titelverteidiger Gary Anderson aus Schottland trifft um 20 Uhr auf seinen Landsmann Peter Wright. Anschließend ist Michael van Gerwen im rein niederländischen zweiten Semifinale der Favorit gegen Raymond van Barneveld.