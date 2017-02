Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 19. Februar 2017

erschienen am 19.02.2017



Bundesliga-Aufsteiger RB Leipzig ist erstmals seit den schweren Krawallen am Rande des Spiels bei Borussia Dortmund wieder auswärts im Einsatz. Die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl spielt ab 15.30 Uhr bei Borussia Mönchengladbach. Zwei Stunden später empfängt der 1. FC Köln Schalke 04 zum Abschluss des 21. Spieltags.

Die deutschen Biathleten greifen zum Abschluss der WM in Hochfilzen nochmals nach Edelmetall. Den Anfang machen die Frauen um Vierfach-Weltmeisterin Laura Dahlmeier mit dem Massenstart ab 11.30 Uhr. Um 14.45 Uhr geht ein deutsches Quartett um Sprint-Weltmeister Benedikt Doll in die Loipe. Neben Doll gehören auch die Mixedstaffel-Weltmeister Simon Schempp und Arnd Peiffer sowie der Einzel-Vierte Erik Lesser dem 30-köpfigen Feld an.

Felix Neureuther absolviert bei der alpinen Ski-WM in St. Moritz das wohl letzte WM-Rennen seiner Karriere. Der angeschlagene Partenkirchener träumt von einer Medaille im Slalom, zu den Favoriten gehört er aber nicht. Der erste Durchgang beginnt um 9.45 Uhr.

Francesco Friedrich steuert bei der Heim-WM am Königssee dem Titel im Zweierbob entgegen. Nach den ersten beiden Durchgängen hat der Titelverteidiger mit Anschieber Thorsten Margis schon mehr als eine halbe Sekunde Vorsprung auf den zweitplatzierten Kanadier Justin Kripps. Die Läufe drei und vier beginnen um 10.30 und 12.00 Uhr.