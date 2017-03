Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 5. März 2017

erschienen am 05.03.2017



Der Hamburger SV steht zum Abschluss des 23. Bundesliga-Spieltages mal wieder unter Druck. Sechs der letzten sieben Partien gegen Hertha BSC hat der HSV verloren und dabei nur in einem Spiel das Tor getroffen. Auch das 0:8 beim FC Bayern dürften die Profis des Tabellen-16. noch nicht komplett abgeschüttelt haben. Anstoß ist um 17.30 Uhr, ab 15.30 Uhr empfängt Eintracht Frankfurt den SC Freiburg.

Die deutschen Biathletinnen wollen ihre Siegesserie in der Frauenstaffel auch ohne Laura Dahlmeier fortsetzen. Die 23-Jährige wird wegen des bevorstehenden Kampfes um den Gesamtweltcup auf einen Start verzichten. Im kommenden Olympiaort Pyeongchang gehen damit Franziska Hildebrand, Nadine Horchler, Maren Hammerschmidt und Denise Herrmann an den Start um 8.30 Uhr MEZ, die Männer um Erik Lesser und Arnd Peiffer gehen um 11.45 Uhr in die Loipe.

Zum Abschluss der Nordischen Ski-WM in Lahti steht ab 13.30 Uhr der Langlauf-Klassiker über 50 km auf dem Programm. Das überaus erfolgreiche deutsche Team darf am Ende der Titelkämpfe in Finnland mit keiner weiteren Medaille mehr rechnen.

Nach Platz fünf im Riesenslalom am Samstag will Felix Neureuther beim Slalom im solwenischen Kranjska Gora den Sprung aufs Podest schaffen. Der erste Durchgang beginnt um 9.30 Uhr, der zweite um 12.30 Uhr.

Shootingstar Max Heß geht als Topfavorit in die Dreisprung-Entscheidung bei der Hallen-EM der Leichtathleten in Belgrad. Der 20 Jahre alte Freiluft-Europameister sprang im ersten Versuch der Qualifikation 17,52 m und verbesserte damit die 26 Jahre alte deutsche Hallen-Bestmarke von Jörg Frieß um 21 Zentimeter.