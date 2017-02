Die langen Schatten der Skandal-WM

Bei den nordischen Ski-Weltmeisterschaften 2001 in Lahti wurden sechs finnische Langläufer des Blutdopings überführt. Die Folgen sind für die Sportart bis heute zu spüren. Aber ist jetzt alles sauber?

Von Thomas Prenzel

erschienen am 27.02.2017



Lahti. Jochen Behle ist in diesen Tagen ein gefragter Mann. Die berühmte Frage von TV-Reporter Bruno Moravetz ("Wo ist Behle?") während der Olympiarennen 1980 in Lake Placid ließe sich in Bezug auf Lahti leicht beantworten: Behle war überall. Als Langläufer startete er 1989 bei der WM im finnischen Ski-Mekka für die Bundesrepublik. 2001 verantwortete er die Ergebnisse der deutschen Skilangläufer als Chefcoach. Und nun bei seiner dritten Lahti-WM will der 56-Jährige die Zuschauer von Eurosport als TV-Experte begeistern. "Von den drei Funktionen ist es jetzt sicher die angenehmste. 1989 war ich aber auch nicht so schlecht. Uwe Bellmann hat mir später erzählt, dass er mit Holger Bauroth nach der WM bei der Sportführung in Berlin zum Rapport antanzen musste. Es konnte ja nicht sein, dass ein westdeutscher Langläufer schneller ist als ein DDRler", erinnert sich Behle und schmunzelt.

Zwölf Jahre später war Bellmann für den gebürtigen Korbacher Behle einer der wichtigsten Mitarbeiter. Der Erzgebirger sorgte als Chef der Skitechniker dafür, dass die Behle-Schützlinge schnelle Bretter unter den Füßen hatten. Der Oberwiesenthaler René Sommerfeldt stürmte am Schlusstag im Schlepptau des für Spanien startenden Johann Mühlegg zu Silber im Marathon. Ein Jahr später flog Mühlegg bei Olympia in Salt Lake City mit Blutdoping auf. Es war die Zeit, in der die Internationale Ski-Föderation (FIS) ihre Anstrengungen für einen sauberen Sport bereits forciert hatte. Auslöser dafür war insbesondere die WM 2001, als in Lahti die sechs finnischen Langläufer Virpi Kuitunen, Milla Jauho, Harri Kirvesniemi, Jari Isometsä, Janne Immonen und Mika Myllylä des Blutdopings überführt wurden. Damals konnte zum ersten Mal der Blutplasma-Expander HES nachgewiesen werden. Der Skandal erschütterte den Langlauf in Finnland. Ärzte, Trainer und Betreuer mussten ihren Hut nehmen. Ein Großsponsor zog sich zurück. Auf einen Schlag fehlten 300.000 Euro im Budget des Ski-Verbandes.

"Die WM 2001 war eine Katastrophe für den Skisport überhaupt", sagt FIS-Generalsekretärin Sarah Lewis im Rückblick. Allerdings auch ein Startschuss für Bemühungen, engmaschiger und sinnvoller zu kontrollieren. Lewis berichtete in Lahti von insgesamt 930 Blut- und Urintests, die seit Mai 2016 allein vom Skiweltverband durchgeführt wurden. Hinzu kommen zahlreiche Kontrollen durch die nationale und die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada. Ob die Titelkämpfe 2017 sauber sein werden, kann FIS-Präsident Gian Franco Kasper nicht versprechen. "Es gibt immer Betrüger. Aber ich hoffe, dass die Athleten aus 2001 gelernt haben", meint der Schweizer. Und mehr als testen könne man nicht tun. "Wir können die Athleten in keinen Käfig sperren", sagt Kasper. Auch den mehr oder minder ernst diskutierten Vorschlag, Chips in die Ohren der Athleten zu implantieren, lehnt er ab: "Wir haben es ja nicht mit Rindern oder Schweinen zu tun, sondern mit Menschen." Wie schwer der Kampf um fairen Sport ist, zeigt die Gegenwart. Fünf russische Langläufer mit u. a. Olympiasieger Alexander Legkow und Maxim Wylegschanin blieben trotz Einspruchs beim Internationalen Sportgerichtshof gesperrt. Die FIS hatte die vorläufige Suspendierung ausgesprochen, nachdem deren Namen im Report von Richard McLaren aufgetaucht waren. Der Kanadier untersuchte im Auftrag der Wada das russische Staatsdoping, Einen Dopingnachweis für die genannten Langläufer gab es bisher aber nicht. Ob das Dopinggewitter von Lahti 2001 nachhaltig reinigend wirkte, ist schwer zu sagen. Jochen Behle appelliert an eine differenzierte Betrachtung. Für nachweislich mit leistungssteigernden Mitteln erwischte Athleten fordert er lebenslange Sperren. Die 14-monatige Suspendierung der Norwegerin Therese Johaug sieht er dagegen als ziemlich harte Strafe an. Sie hatte wegen eines Sonnenbrands auf der Lippe eine Salbe verwendet, die eine verbotene Substanz (Clostebol) erhielt. "Die ist aber nicht mal leistungssteigernd", sagt er kopfschüttelnd. Auch im Fall von Martin Sundby (war im Sommer 2016 zwei Monate gesperrt) habe es lediglich formelle Fehler bei der Dokumentation seiner Asthma-Medikation (Salbutamol) gegeben, so Behle. Sicher ist für ihn aber, dass leistungsfördernde Maßnahmen bis an die Grenzen des Legalen ausgelotet werden. "Das betrifft nicht nur die Norweger, das machen sie alle", meint Behle. Passend dazu recherchierte die Osloer Zeitung "Verdensgang", dass 69 Prozent der norwegischen Medaillengewinner im Skilanglauf Asthmamittel eingenommen haben, darunter so klingende Namen wie Björn Dählie, Thomas Alsgaard oder Marit Björgen, die in der Vorwoche mit fast 37 Jahren in Lahti Sprint-Weltmeisterin wurde. Daraus unerlaubte Praktiken abzuleiten, hält Jochen Behle für falsch: "Ich hatte früher auch mit Asthma zu tun. Aber klar, im Langlauf ist es immer gut, wenn du Luft kriegst."