Die pure Freude

Die deutschen Springer bejubeln erstmals seit 18 Jahren zwei Medaillen in einem Wettbewerb. Nach Silber und Bronze legten Andi Wellinger und Markus Eisenbichler Gold im Mix-Team nach. Auch Langläuferin Katharina Hennig glänzt.

Von Thomas Prenzel

erschienen am 26.02.2017



Lahti. Eigentlich stand der Sieger schon vorher fest: Skispringen auf der kleinen Schanze ist gewöhnlich eine KRAFT-Frage. Dass Stefan Kraft vom Namen her alles mitbringt, leuchtet ein. Ausreichend Bums in den Beinen hatte er am Samstag in Lahti aber auch, um sich diesen noch fehlenden WM-Titel in seiner Trophäensammlung zu sichern. Das Einzel auf der kleinen Salpausselkä-Anlage beendete der Salzburger verbal mit Wiener Schmäh im Angesicht seiner strahlenden Verfolger Andi Wellinger und Markus Eisenbichler. "Hauptsache, die Deutschen haben kein Gold", scherzte "Kraftl" wohl mit hellseherischen Fähigkeiten auf den Tag danach.

Aber der Reihe nach. Auch ohne Titel breitete sich im deutschen Lager schon nach dem Einzel pure Freude aus, zumindest bei den Hauptdarstellern. Wellinger flog nach 96,5 und 100 Metern gleich weiter in die Arme des Teamkollegen. Eisenbichler, eigentlich ein Fliegertyp für die Großschanze, holte im zweiten Sprung mit der Tagesbestweite von 100,5 Metern drei Plätze bis zu Bronze auf. Danach fand der Siegsdorfer kaum Worte für diese unfassbare Geschichte, die im Frühjahr als zurückgestufter B-Kader tief unten im Stimmungsloch begann und nun ihren vorläufigen Höhepunkt fand. 2012 hatte sich der Bayer in Oberstdorf bei einem Trainingssturz den Brustwirbel gebrochen. Die Karriere hing am seiden Faden. "Das ist eine extreme Genugtuung, dass sich das lange Buckeln gelohnt hat. Vor zwei, drei Jahren bin ich noch zu verbissen gewesen. Aber ich habe mir gesagt: Ich liebe das Springen so sehr, ich probiere es einfach weiter", erzählte der 25-Jährige von einem "geilen Gefühl", sich jetzt WM-Dritter nennen zu dürfen.

Im Mixed-Team mit Wellinger, Carina Vogt und Svenja Würth sollte sich diese Glückswallung am Sonntag noch verstärken. Mit sagenhaften 36,3 Punkten Vorsprung auf Österreich leistete das deutsche Quartett Außergewöhnliches. Während sich die Bundestrainer Andi Bauer und Werner Schuster in den Armen lagen, herzte Vogt ihre Rosenheimer WG-Partnerin: "Cool, dass ich das so runtergebracht habe."



Das deutsche-österreichische Spektakel hatte zwangsläufig auch seine Verlierer. Die Polen, überragend in der Saison, gingen schon im Einzel mit Tourneesieger Kamil Stoch (4.) leer aus. Noch härter traf es die Slowenen mit ihrem Besten Peter Prevc (11.). Sein kraftlos wirkender Bruder Domen, zu Saisonbeginn in Klingenthal noch gefeierter Sieger, verpasste gar das Finale. Auch Norwegens Flugkünstler - Johann Andre Forfang wurde Siebenter - waren bei der den zwei Siegerehrungen bisher nur Zaungäste. Dass die deutschen Ski-Adler so begeistern, ist noch bemerkenswerter, da ihr herausragender Springer der vergangenen Jahre in Lahti fehlt. Nach Severin Freunds schwerer Verletzung schwang sich Wellinger in die Rolle des Vorfliegers auf. Wie er das geschafft hat? "Am Anfang ging meine Karriere steil bergauf, dann kam mit dem schweren Sturz in Kuusamo ein Tal. Dann ist es eine lange und harte Arbeit. Man muss jeden Tag das Beste geben, um kleine Schritte voran zu kommen."