Diffamierendes Banner: 5000 Euro Geldstrafe für FC St. Pauli

erschienen am 07.03.2017



Wegen eines diffamierenden Banners auf der Südtribüne des Millentorstadions im Heimspiel des FC St. Pauli gegen Dynamo Dresden am 12. Februar (2:0) ist der Hamburger Zweitligist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu einer Geldstrafe in Höhe von 5000 Euro verurteilt worden. Das Urteil ist rechtskräftig.