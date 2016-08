Diskus-Damen in Paris ohne Chance

erschienen am 27.08.2016



Ohne Vize-Europameisterin Julia Fischer (Berlin) haben die deutschen Diskus-Damen beim Diamond-League-Meeting in Paris die vorderen Plätze verpasst. Beim Triumph der Olympiasiegerin Sandra Perkovic aus Kroatien (67.62 m) landete Nadine Müller (Halle) mit 60.07 m auf Platz fünf. Direkt dahinter kam Shanice Craft (Mannheim) mit 59.32 m auf den sechsten Rang. Die Plätze zwei und drei belegten wie zuletzt in Rio de Janeiro die Französin Melina Robert-Michon (64.36 m) und Denia Caballero aus Kuba (61.98 m).