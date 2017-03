Don King: "Klitschko sollte auf keinen Fall aufhören"

erschienen am 29.03.2017



Kult-Promoter Don King rät Schwergewichtsboxer Wladimir Klitschko von einem Rücktritt nach dem WM-Kampf am 29. April in London gegen Anthony Joshua ab. "Klitschko sollte auf keinen Fall aufhören - egal, wie der Kampf ausgeht", sagte der 85-Jährige der Sport Bild. Der Ukrainer sei "immer noch besser als die Mehrheit der Schwergewichtler".

King, der in den siebziger Jahren Jahrhundert-Boxer Muhammad Ali betreute und mit Kämpfen wie "Rumble in the Jungle" Weltruhm erlangte, traut dem 41 Jahre alten Klitschko immer noch viel zu: "Um Klitschko zu besiegen, muss Joshua eine Mega-Leistung bringen. Es wird also eine großartige Schlacht, in der es für die Fans am Ende keinen Verlierer gibt."

Über den 2016 verstorbenen Muhammad Ali sagte der Promoter: "Muhammad Ali wird niemals sterben! Er ist eine Legende. Sein Körper mag vergänglich sein, aber sein Geist wird immer bei uns sein. Kein anderer hat so viele Menschen inspiriert, das Richtige zu tun."