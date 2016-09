Doping: WADA verteidigt TUE-System

erschienen am 29.09.2016



Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) hat das System der Vergabe von medizinischen Ausnahmegenehmigungen (TUE) im Hochleistungssport verteidigt. Den Vorwurf, dass Athleten das Reglement ausnutzten, um an verbotene Substanzen zu kommen, wies die WADA ebenfalls zur├╝ck.

David Gerrard, Vorstandsvorsitzender der TUE-Expertengruppe bei der WADA, h├Ąlt die Kritik am System f├╝r deplatziert. "Die ├╝berw├Ąltigende Mehrheit der Antr├Ąge auf medizinische Ausnahmegenehmigungen stehen in voller ├ťbereinstimmung mit den klinischen Standards der WADA", sagte Gerrard in einem Statement der Anti-Doping-Agentur.

Hacker der Gruppe Fancy Bears hatten zuletzt in mehreren Wellen auf illegale Weise medizinische Details von Sportlern ver├Âffentlicht. Die mutma├člich russischen Cyber-Piraten posteten auf ihrer Website zahlreiche Namen von Athleten, die aufgrund von Ausnahmegenehmigungen eigentlich auf der Dopingliste stehende Medikamente legal eingenommen haben, darunter auch der deutsche Tischtennis-Star Timo Boll und Schwimmer Steffen Deibler.