Dopingsünderin Scharapowa gibt Comeback in Stuttgart

erschienen am 10.01.2017



Dopingsünderin Maria Scharapowa wird nach Ablauf ihrer 15-monatigen Sperre am 26. April ihr Comeback beim WTA-Turnier in Stuttgart geben. Dies teilten die Organisatoren auf ihrer Homepage mit. Genau ab diesem Tag ist die 29-jährige Russin wieder spielberechtigt. Titelverteidigerin in der Schwaben-Metropole ist Angelique Kerber (Kiel).

Scharapowa war am 26. Januar 2016 während der Australian Open in Melbourne positiv auf die seit Jahresbeginn verbotene Substanz Meldonium getestet worden. Dies hatte sie auf einer Pressekonferenz am 7. März öffentlich gemacht.

Rund drei Monate später war die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin und frühere Weltranglistenerste vom Weltverband ITF rückwirkend für zwei Jahre gesperrt worden, woraufhin sie fristgerecht Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof CAS einlegte. Sie hatte argumentiert, nicht vom Verbot gewusst zu haben. Der CAS reduzierte die Sperre dann auf 15 Monate.

In Stuttgart erhält die ehemalige Nummer eins eine Wildcard. "Ich bin sehr glücklich, mein erstes Match zurück auf der Tour bei einem meiner Lieblingsturniere zu spielen", sagte Scharapowa, die das Turnier 2012, 2013 und 2014 gewonnen hatte, "ich kann es kaum erwarten, wieder das zu tun, was ich liebe."