Doppelpack von Cavani: PSG bleibt BVB-Gegner Monaco auf den Fersen

erschienen am 09.04.2017



Weltmeister Julian Draxler und Torwart Kevin Trapp bleiben mit Paris St. Germain in der französischen Ligue 1 im Titelrennen. Zum Abschluss des 32. Spieltages gewann der Meister der vergangenen vier Jahre vor allem dank des erneut überragenden Torjägers Edinson Cavani 4:0 (0:0) gegen EA Guingamp und liegt damit als Tabellenzweiter drei Punkte hinter Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner AS Monaco. Die Monegassen hatten am Samstag 1:0 bei SCO Angers gewonnen.

Cavani erzielte in der 60. und 71. Minute einen Doppelpack, der Uruguayer steht nun bei 29 Treffern in 29 Saisoneinsätzen. Damit könnte der 30-Jährige sogar noch die Marke seines früheren Teamkollegen Zlatan Ibrahimovic gefährden, der in der vergangenen Saison 38-mal für PSG getroffen hatte und damit so oft wie kein Spieler der Ligue 1 seit 45 Jahren.

Gegen Guingamp hatte Angel di Maria (56.) für die Führung gesorgt, den Schlusspunkt setzte Blaise Matuidi (90.). Draxler wurde kurz vor dem Führungstreffer ausgewechselt (53.), Trapp spielte durch.