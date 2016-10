Doppelpack von Gündogan für ManCity, Can trifft für Liverpool, Arsenal siegt 4:1

erschienen am 30.10.2016



Doppelpack von Ilkay Gündogan, womit Manchester City in der englischen Premier League die Tabellenführung behauptet hat. Beim 4:0 (2:0) bei West Bromwich Albion sicherte Nationalspieler Ilkay Gündogan den Citizens, Klub von Teammanager Pep Guardiola, die Spitzenposition durch seine Treffer zum 3:0 und 4:0 (79./90.).

Am Samstagabend feierte auch der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp einen Auswärtssieg. Die Reds gewannen bei Crystal Palace mit 4:2 (3:2). Zu den Torschützen der Liverpooler zählte Nationalspieler Emre Can (16.), der Ex-Schalker Joel Matip (44.) und der ehemalige Hoffenheimer Roberto Firmino (71.).

Als Doppelpacker für ManCity zeichnete sich auch der Argentinier Sergio Agüero (19./28.) aus. Das erste Tor bereitete der überragende Gündogan vor.

ManCity sowie die Verfolger FC Arsenal und Liverpool liefern sich heißes Rennen an der Spitze und weisen jeweils 23 Punkte auf. Die Guardiola-Elf hat die bessere Tordifferenz. Dahinter folgen Arsenal und Liverpool.

Die Gunners gewannen mit den Weltmeistern Mesut Özil und Shkodran Mustafi in der Startformation am Nachmittag beim Tabellenletzten FC Sunderland mit 4:1 (1:0). Drei Treffer innerhalb von sieben Minuten sorgten in der Schlussphase für die Entscheidung.

Das Führungstor für Arsenal erzielte Alexis Sanchez (19.). In der 66. Minute glich Sunderland durch einen Foulelfmeter von Jermain Defoe aus. Der französische Mittelstürmer Olivier Giroud (71./76.) sorgte per Doppelschlag für die Entscheidung zum Sieg für die Mannschaft von Teammanager Arsène Wenger. Für den Schlusspunkte sorgte erneut Sanchez (78.). Den Treffer zum 3:1 bereitete Özil per Eckball vor, zuvor hatte der ehemalige Madrilene in der 38. Minute eine Großchance für die Kanoniere vergeben.

Für Liverpool war außer Can, Matip und Firmino noch Dejan Lovren (21.) erfolgreich. James McArthur (18./33.) nutzte allerdings zweimal Schwächen der Liverpooler Abwehr zum 1:1- bzw. 2:2-Ausgleich. Im Tor der Klopp-Elf stand der Ex-Mainzer Loris Karius.

Weiter um seine Form kämpft Rekordmeister Manchester United. Das Starensemble kam gegen den FC Burnley über ein 0:0 nicht hinaus. ManUnited-Profi Ander Herrera sah die Gelb-Rote Karte (68.). Teammanager José Mourinho musste die Partie mit Beginn der zweiten Hälfte von der Tribüne aus verfolgen.

Tottenham Hotspur, Gegner von Bayer Leverkusen am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) in der Champions League, kam gegen Titelverteidiger Leicester City über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus. Vincent Janssen (44., Foulelfmeter) brachte die Spurs in Führung, vorausgegangen war ein Foulspiel von Ex-Nationalspieler Robert Huth im Strafraum. Ahmed Musa (46.) gelang der Ausgleich für den Meister, bei dem Torwart Ron-Robert Zieler auf der Bank saß.

Am Sonntag gewann der FC Chelsea beim FC Southampton 2:0 (1:0). Eden Hazard (6.) und Diego Costa (55.) erzielten die Treffer für den Tabellenvierten, der nur einen Punkt hinter dem Spitzentrio liegt.