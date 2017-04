Dortmund bangt vor Pokal-Halbfinale in München um Sokratis

erschienen am 22.04.2017



Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bangt vor dem Halbfinale im DFB-Pokal am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) bei Bayern München um Abwehrchef Sokratis. Der Grieche hat muskuläre Probleme und steht für das Spiel am Samstagabend bei Borussia Mönchengladbach nicht im Kader. Ein Einsatz in München sei "nicht ausgeschlossen", teilte der BVB mit.