Dortmund mit Kagawa nach Warschau

erschienen am 13.09.2016



Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund hat die Reise am Dienstag zum Champions-League-Gruppenspiel am Mittwoch bei Legia Warschau (20.45 Uhr/ZDF und Sky) mit Mittelfeldakteur Shinji Kagawa antreten können. Der japanische Nationalspieler hatte zuletzt in Leipzig wegen einer Stauchung im Knöchel gefehlt.

Nicht mit dabei gegen Warschau sind Marco Reus, Erik Durm, Sven Bender und Nuri Sahin. Nationalspieler Julian Weigl, der einen Schlag auf die Nase erlitten hatte, sollte gegen Legia eingesetzt werden können.