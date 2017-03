Dortmunds Torwart-Idol Tilkowski macht BVB vor Benfica-Duell Mut: "Macht's wie wir!"

erschienen am 07.03.2017



Borussia Dortmunds Torwart-Ikone Hans Tilkowski ist trotz der Niederlage aus dem Hinspiel (0:1) vom Einzug ins Viertelfinale der Champions League am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) gegen Benfica Lissabon überzeugt. Der 81 Jahre alte ehemalige Nationaltorhüter appelliert an die BVB-Spieler mit seiner eigenen Benfica-Erinnerung der Sechzigerjahre: "Macht's wie wir!"

Am 4. Dezember 1963 holte der BVB - ebenfalls im Achtelfinale des damaligen Europapokals der Landesmeister - ein 1:2 aus dem Hinspiel gegen das favorisierte Starensemble um Eusébio im Stadion Rote Erde mit 5:0 auf. "In diesem Spiel passte einfach alles. Die Portugiesen wussten gar nicht, wo sie überhaupt waren", sagte Tilkowski dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Angesichts der beiden vergangenen Bundesliga-Spiele gegen Bayer Leverkusen (6:2) und beim SC Freiburg (3:0) traut Tilkowski der Elf von Trainer Thomas Tuchel einen hohen Sieg gegen den portugiesischen Tabellenführer zu. "Wenn sie in dieser Verfassung, mit diesem Elan und dieser Begeisterung zur Sache gehen, sage ich einen klaren Sieg voraus", betonte Tilkowski. Gleichzeitig mahnte er zur Vorsicht: "Dortmund ist in dieser Saison nicht gerade dafür berühmt, zu null zu spielen. Sie dürfen nicht gleich wie wild anrennen."

Auf ein Duell gegen Rekordmeister Bayern München könnte Tilkowski im Viertelfinale aber verzichten. "Der Reiz liegt ja darin, gegen andere Mannschaften aus Europa zu spielen. Doch wenn es unbedingt dazu kommen muss, dann bitte erst im Endspiel - so wie 2013 in Wembley", sagte er.