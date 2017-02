Dragovic-Entschuldigung für Katastrophenspiel: "Es tut mir leid"

erschienen am 23.02.2017



Der österreichische Fußball-Nationalspieler Aleksandar Dragovic (25) vom Bundesligisten Bayer Leverkusen hat sich für seine katastrophale Leistung im Champions-League-Spiel gegen Atletico Madrid (2:4) am Dienstag öffentlich entschuldigt. "Es war ein Abend, an dem ganz einfach alles schiefgelaufen ist. Es tut mir unendlich leid, für den Verein, die Mannschaft und Fans", wurde der Innenverteidiger, dem mindestens zwei Gegentore anzukreiden waren und der noch einen Foulelfmeter verschuldete, in verschiedenen österreichischen Medien zitiert.

Er suche nicht nach Ausreden, "aber ich bin auch nur ein Mensch. Jeder macht Fehler oder hat einen schlechten Tag, die Frage ist, was man daraus lernt", so der Abwehrspieler: "Man muss wieder aufstehen und nach vorne schauen."