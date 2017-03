Draisaitl knackt deutschen Rekord in der NHL

erschienen am 17.03.2017



Leon Draisaitl hat den deutschen NHL-Rekord geknackt und die Bestmarke des heutigen Bundestrainers Marco Sturm übertroffen. Der 21 Jahre alte Eishockey-Nationalspieler steuerte ein Tor und zwei Assists zum 7:4-Sieg seiner Edmonton Oilers über die Boston Bruins bei. In der laufenden Saison schraubte Draisaitl seine Scorerpunkte in der nordamerikanischen Profiliga damit auf 61, Sturm war in der Spielzeit 2005/06 an 59 Treffern (29 Tore/30 Assists) direkt beteiligt gewesen.

Draisaitl erzielte beim zweiten Sieg hintereinander der Oilers im zweiten Drittel seinen 24. Saisontreffer, hinzu kamen seine Vorlagen Nummer 36 und 37. Edmonton ist Fünfter der Western Conference und damit weiter auf Kurs Play-offs.

Weniger erfolgreich verliefen die weiteren Partien mit deutscher Beteiligung. Goalie Thomas Greiss und Verteidiger Dennis Seidenberg verloren mit den New York Islanders mit 2:4 gegen die Winnipeg Jets und mussten einen Rückschlag im Play-off-Rennen hinnehmen.

Nationalstürmer Tobias Rieder schaffte für die Arizona Coyotes gegen die Detroit Red Wings zwar seinen 18. Assist in dieser Spielzeit, musste am Ende mit seinem Team aber eine 4:5-Pleite nach Penaltyschießen verdauen. Die Coyotes sind im Westen Vorletzter. Torhüter Philipp Grubauer kam bei der 1:2-Niederlage der Washington Capitals nach Verlängerung gegen die Nashville Predators nicht zum Einsatz.