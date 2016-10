Draisaitl mit Oilers weiter erfolgreich, Ducks gehen ohne Holzer unter

erschienen am 29.10.2016



Jungstar Leon Draisaitl eilt in der Eishockey-Profiliga NHL mit den Edmonton Oilers von Sieg zu Sieg. Bei den Vancouver Canucks gewann das Team um den Nationalspieler aus Köln 2:0 und holte den fünften Erfolg in Serie. Von bislang acht Saisonspielen haben die Oilers nur eins verloren, die Kanadier sind weiter die Nummer eins im Westen.

Stürmer Draisaitl blieb einen Tag nach seinem 21. Geburtstag ohne Scorerpunkt. Connor McDavid und Milan Lucic entschieden das kanadische Duell. Derweil gingen die Anaheim Ducks ohne Verteidiger Korbinian Holzer unter. Im Heimspiel gegen die Columbus Blue Jackets setzte es ein 0:4. Holzer war vor dem Spiel aus dem Kader gestrichen worden.