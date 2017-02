Draxler: "Bin immer noch Julian"

Fußball-Weltmeister Julian Draxler zeigt sich von dem Rummel nach seinem Gala-Auftritt in der Champions League unbeeindruckt. "Ich bin immer noch Julian", sagte der 23-Jährige von Paris St. Germain der Bild-Zeitung nach dem 4:0 gegen den FC Barcelona: "Ich arbeite und lebe in einer Weltstadt, spiele bei einem Weltklub. Aber ich bleibe mit beiden Füßen auf dem Boden."

Der Sieg im Achtelfinal-Hinspiel gegen den spanischen Spitzenklub sei nicht besonders groß gefeiert worden. "Wir waren essen mit meiner Familie, der Familie meiner Freundin und Freunden", sagte er.