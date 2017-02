Draxler bleibt mit PSG Spitzenreiter Monaco auf den Fersen

erschienen am 07.02.2017



Weltmeister Julian Draxler bleibt mit dem französischen Fußballmeister Paris St. Germain im Titelrennen Spitzenreiter AS Monaco auf den Fersen. Der Hauptstadtklub besiegte OSC Lille mit 2:1 (0:0), nachdem sich Spitzenreiter AS Monaco beim HSC Montpellier mit 2:1 (2:0) durchgesetzt hatte. Der Rückstand auf den Tabellenführer beträgt weiter drei Punkte. Edison Cavani (70.) und Lucas (90.+2) trafen für PSG, Nicolas de Preville glich zwischenzeitlich aus (86.).