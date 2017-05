Draxler gewinnt mit PSG französischen Pokal

02.10.2016

freiepresse.de

Fußball

VALERY HACHE (SID)

Nizza dank Balotelli weiter an der Spitze

Der viermalige französische Fußballmeister OGC Nizza thront dank Mario Balotelli in der Ligue 1 weiter an der Spitze. Am 8. Spieltag sorgte der italienische ... weiterlesen