Draxler und Trapp mit Paris zumindest vorübergehend an der Spitze

erschienen am 22.04.2017



Paris St. Germain hat in der französischen Ligue 1 zumindest bis Sonntagabend die Tabellenführung übernommen. Der Doublesieger gewann gegen HSC Montpellier 2:0 (1:0), Fußball-Weltmeister Julian Draxler kam erst in der 81. Minute ins Spiel. Nationaltorwart Kevin Trapp blieb in seinem 20. Saisoneinsatz zum 13. Mal ohne Gegentor, Edinson Cavani (29.) und Angel di Maria (48.) trafen zum Sieg.

Champions-League-Halbfinalist AS Monaco kann bereits am Sonntag mit einem Erfolg im Spitzenspiel bei Olympique Lyon wieder vorbeiziehen. Der BVB-Bezwinger hat vor der Partie beim Halbfinalisten der Europa League drei Punkte Rückstand auf Paris, allerdings die deutlich bessere Tordifferenz und zudem noch ein Nachholspiel in der Hand. Titelverteidiger Paris hat nur noch vier Partien zu absolvieren.