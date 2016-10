Drei Festnahmen nach tödlichen Schüssen auf Gays Tochter

erschienen am 17.10.2016



Nach den tödlichen Schüssen auf die 15-jährige Tochter des früheren US-Sprinters Tyson Gay sind drei Verdächtige festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde gegen die Personen im Alter zwischen 19 und 38 Jahren, darunter ein Vater und sein Sohn, Anklage erhoben.

Trinity Gay war am Sonntag in einem Restaurant in Lexington/Kentucky erschossen worden. Sie wurde von einem Querschläger getroffen, als sie in dem Restaurant saß. "Ich bin so verwirrt. Sie war erst letzte Woche hier in den Herbstferien. Es ist so verrückt. Ich habe keine Idee, was genau passiert ist", sagte Tyson Gay einem regionalen TV-Sender.

Die Schießerei war auf dem Parkplatz vor dem Restaurant zwischen den Insassen zweier Fahrzeuge ausgebrochen. Trinity Gay war von einer Kugel im Nacken getroffen worden und starb wenig später im Krankenhaus.