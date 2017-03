Drei Gegentore in acht Minuten: schwarzer Abend für Greiss

erschienen am 31.03.2017



Eishockey-Nationaltorwart Thomas Greiss hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL einen Abend zum Vergessen erlebt. Der Goalie von den New York Islanders kassierte bei der 3:6-Niederlage bei den Philadelphia Flyers in den ersten 8:06 Minuten drei Gegentore und musste danach vom Feld. Doch auch mit Ersatzkeeper Jaroslav Halak lagen die Islanders bereits nach dem ersten Drittel mit 0:5 zurück.

Verteidiger Dennis Seidenberg gelang kein Scorerpunkt für die Islanders. New York hat bei noch sechs ausstehenden Spielen sechs Punkte Rückstand auf den letzten Wildcard-Platz im Osten.

Nationalmannschaftskollege Leon Draisaitl verhalf den Edmonton Oilers zwei Tage nach dem Einzug in die Play-offs zum nächsten Erfolg. Der 21-Jährige steuerte beim 3:2-Sieg gegen die San José Sharks eine Vorlage bei und steht damit bereits bei insgesamt 72 Scorerpunkten. Korbinian Holzer stand bei der 3:4-Niederlage seiner Anaheim Ducks bei den Winnipeg Jets nicht im Kader.