Drei Spiele Sperre für Ludwigsburgs McCray

erschienen am 01.12.2016



Die MHP Riesen Ludwigsburg aus der Basketball-Bundesliga (BBL) müssen für drei Spiele auf Point Guard David McCray verzichten. Der 30-Jährige wurde für eine Tätlichkeit im Ligaspiel am Samstag bei medi Bayreuth (70:87) gesperrt und zudem mit einer Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro belegt. Das gab die BBL am Donnerstag bekannt. McCray kann binnen drei Tagen Berufung einlegen.