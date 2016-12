Drei deutsche Champions-League-Spiele live im ZDF

erschienen am 12.12.2016



Drei von vier Achtelfinalspielen mit deutscher Beteiligung in der Fußball-Champions-League werden mittwochs live im ZDF übertragen. Zunächst wird am 15. Februar das Hinspiel von Rekordmeister Bayern München gegen den FC Arsenal original ausgestrahlt, ebenso gezeigt werden die Rückspiele zwischen Borussia Dortmund und Benfica Lissabon (8. März) sowie zwischen Bayer Leverkusen und Atlético Madrid (15. März).

Da das ZDF nur Mittwochspiele live senden darf, wird die Übertragung am 22. Februar ohne deutsche Beteiligung sein. Zur Auswahl stehen die Begegnungen FC Sevilla gegen den englischen Meister Leicester City und FC Porto gegen Sami Khediras Klub Juventus Turin.