Dreierkönig Allen beendet NBA-Karriere

erschienen am 01.11.2016



Dreierkönig Ray Allen (41) hat seine Karriere nach 18 Jahren in der Basketball-Profiliga NBA beendet. "Ich bin mit mir völlig im Reinen", schrieb der zweimalige Champion auf der Website "The Players Tribune" in einem Brief an sich selbst.

Allen, mit 2973 verwandelten Dreierwürfen die Nummer eins der "ewigen" NBA-Bestenliste, hat den Titel 2008 mit den Boston Celtics und 2013 mit Miami Heat geholt. Der zehnmalige Allstar hat seit der Saison 2013/14 nicht mehr gespielt. - Top 5 der NBA-Dreierbestenliste:

1. Ray Allen 2973

2. Reggie Miller 2560

3. Jason Terry 2169*

4. Paul Pierce 2128*

5. Jason Kidd 1988

*noch aktiv