Dreierpack des Tages: Salomon Kalou (Hertha BSC)

erschienen am 06.11.2016



Nach jedem seiner drei Tore lief die ganze Mannschaft auf Salomon Kalou zu und nahm den Stürmer in die Mitte, die Spieler umarmten ihren Teamkollegen. Alle Berliner wussten, wie gut Kalou der Dreierpack beim 3:0 (2:0)-Heimsieg von Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach tat. Denn der Ivorer hat eine lange Leidenszeit mit schweren Schicksalsschlägen hinter sich.

"Es war für mich persönlich eine schwierige Saison, mit vielen Emotionen", sagte Kalou: "Mein erstes Bundesliga-Tor in dieser Saison war deshalb eine Erlösung." Und wie: Dem ersten Treffer nach einem Flugkopfball (18.) ließ der 31-Jährige noch zwei weitere folgen (33. und 83.).

Der Champions-League-Sieger von 2012 mit dem FC Chelsea hat sich auf dem Tief gekämpft, in das er nach dem Tod seines Vaters und seiner Tante im August gefallen war. Auf Fußball hatte sich der Familienmensch nicht mehr konzentrieren können, erst nach zwei langen Heimatbesuchen war er wieder bereit, den gestiegenen Konkurrenzkampf bei Hertha anzunehmen.

Das ist auch nötig, denn Kalous Vertrag läuft am Saisonende aus. Hertha-Manager Michael Preetz weiß, was er an seinem Top-Torjäger der Vorsaison hat: "Ein Salomon Kalou in Form ist nach wie vor ein Topspieler, der den Unterschied ausmachen kann."